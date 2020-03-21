Kırıkkale'de, Miraç Kandili'nde de camiler boş kaldı - Son Dakika
Son Dakika Genel Kırıkkale'de, Miraç Kandili'nde de camiler boş kaldı - Son Dakika

Kırıkkale'de, Miraç Kandili'nde de camiler boş kaldı

21 dakika önce

Kırıkkale'de, Miraç Kandili'nde de camiler boş kaldı Korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle Miraç Kandilinde de Kırıkkale'deki camiler boş kaldı.

Kırıkkale'de, Miraç Kandili'nde de camiler boş kaldı

KIRIKKALE - Korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle Miraç Kandilinde de Kırıkkale'deki camiler boş kaldı.

Çin'de ortaya çıkıp bütün dünyayı etkileyen ve Türkiye'de de görülen yeni tip Korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Kırıkkale'deki tüm camiler geçici süre ile kapatıldı. Cuma namazı ve kandil gecelerinde vatandaşların namaz kılmak için sıkça tercih ettiği Nur Camii, Miraç Kandili'nde de cemaatsiz kaldı. Vatandaşların kalabalık ortamda bulunup risk oluşturmaması nedeniyle alınan karara uyan vatandaşlar, Miraç Kandili gecesinde namaz kılmadı.

"Devletin hükumetimiz tedbirleri alıyor"

77 yaşındaki Ali Özbal, "Allah kimseye bu felaketi göstermesin. Allah'tan gelen bir şey. Devletin hükumetimiz tedbirleri alıyor. Uyanık olmalarını sağlamak için her türlü uyarıyı yapıyor. Vatandaşta biraz uyum sağlayacak. Bilinçli olacak. Tepki gösterenlerde olmadı değil yani. Camiye gidenlerden oldu. Cami tatil olur mu? Olur elbette Peygamber efendimiz de, zamanında veba salgını olmuş ne içeriden kimseyi dışarı koymuş ne de dışarıdan içeriye kimseyi sokmuş. Demek ki insan sağlığı her şeyin önünde sağlık olmayınca diğer ibadetlerde olmuyor" şeklinde konuştu.

Kırıkkale'de, Miraç Kandili'nde de camiler boş kaldı

Çin Halk Cumhuriyeti, Kandil Dağı, Kırıkkale, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:28 Kaynak: İHA

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