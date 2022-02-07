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Kırıkkale'de motoru çalıştırılan otomobil alev aldı - Son Dakika

Kırıkkale'de motoru çalıştırılan otomobil alev aldı

07.02.2022 00:49
Kırıkkale'de motoru çalıştırılan otomobil alev aldı

KIRIKKALE'de, sürücüsünün motoru çalıştırmak için marşa bastığı otomobilde yangın çıktı.

KIRIKKALE'de, sürücüsünün motoru çalıştırmak için marşa bastığı otomobilde yangın çıktı. Olayda yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Selim Özer Mahallesi Şehit Zülfikar Karalök Caddesi'nde meydana geldi. Kübra Kantekin, park halindeki 06 Z 2221 plakalı otomobilinin motorunu çalıştırmak için marşa bastı. Kantekin kontak anahtarını çevirdiği sırada motordan önce duman ardından da alevler çıktı. Kendisini otomobilden dışarı atan sürücü araç başında fenalaştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürürken, sağlık ekibi de Kübra Kantekin'i ambulansta ayakta tedavi etti. Yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.

Görüntü dökümü:

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Otomobilden görüntüSağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışması Genel ve detay


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Otomobil, İtfaiye, Yangın, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de motoru çalıştırılan otomobil alev aldı - Son Dakika


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