Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Kırıkkale'de motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlüt Başbuğ idaresindeki plakasız motosikletle Mustafa Kacar'ın kullandığı 71 DF 515 plakalı otomobil, Çamlıca köyü yolu Karanfil Kuyusu mevkisinde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle şarampole devrilen motosikletin sürücüsü ile beraberindeki Ebuzer Karakoç yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Mustafa Kacar, Kırıkkale, Bahşılı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:10 Kaynak: AA
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