Kırıkkale'de motosikletli acil sağlık ekibi vakalara hızlı müdahale ediyor - Son Dakika

Kırıkkale'de motosikletli acil sağlık ekipleri, ramazan ayı boyunca vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda acil sağlık hizmeti gerektiren durumlarda vakalara müdahalede bulunuyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayında iftardan sonra vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde tedbir alan motosikletli sağlık ekipleri, trafiğin yoğun olduğu dar sokak ve caddelerde vakalara hızlı ulaşıyor.

Ambulans gelene kadar hastaya gerekli müdahaleleri yapan ekipler, vatandaşların hayati riskini en aza indirmek için zamanla yarışıyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, acil sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde vakada hızlı ulaşmanın en önemli kriterlerden olduğunu belirtti.

Motosikletli sağlık ekipleri sayesinde vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda hastalara hızlıca ulaşmanın daha kolay olduğuna dikkati çeken Ağırtaş, "Vatandaşlarımız özellikle iftardan sonra geç saatlere kadar Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Bulvarı, Zafer Caddesi gibi alanlarda yoğunluk oluşturuyor. Bu nedenle acil sağlık hizmetlerinin daha verimli olması adına 2 motosiklet ve 4 personelimizden oluşan sağlık ekibimizi kent merkezinde konuşlandırdık. Böylece özellikle iftardan sonra sahur saatlerine kadar yaşanan yoğunluk nedeniyle meydana gelebilecek her türlü acil vakaya en kısa sürede ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.