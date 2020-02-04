Kırıkkale'de "Muhabbete Engel Yok Projesi" - Son Dakika
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Kırıkkale'de "Muhabbete Engel Yok Projesi"

6 saat önce

Kırıkkale'de, "Muhabbete Engel Yok Projesi" kapsamında ev ziyaretleri devam ediyor.

Kırıkkale'de

Kırıkkale'de, "Muhabbete Engel Yok Projesi" kapsamında ev ziyaretleri devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, yaptığı yazılı açıklamada, projenin birinci etabında 2019 yılı kasım ayına kadar 2 bin hanenin ziyaret edildiğini bildirdi.

Projenin ikinci etabında ise 3 Aralık 2019'tan bu yılın şubat ayına kadar 1500 ailenin ziyaret edildiğini dile getiren Efetürk, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere engelli ve yaşlı hayatı oldukça zor ve hassastır. Engellilerimizin toplumsal yaşama aktif katılımlarının önündeki engelleri kaldırmak ve onların kamusal alanda görünürlüklerini artırmak hepimizin sorumluluğudur. Hala azımsanamayacak sayıda engellimiz, yaşlımız ve engelli çocuğa sahip olan ailelerimiz yasal ve toplumsal haklarından bir haber yaşamlarına devam etmektedirler. Valimizin himayelerinde başlatılan bu proje ile daha fazla engellimize ve ailelerimize ulaşmayı hedefleyerek hem topluma daha aktif katılmaları yönünde onlara rehberlik yapıyoruz hem de hakları konusunda bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyoruz."

Efetürk, Kırıkkale'de 2020 yılı içerisinde tüm ilçeler ve köyler dahil olmak üzere 4 bin engelli ve yaşlı vatandaşı evlerinde ziyaret etmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Kırıkkale, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:42 Kaynak: AA
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