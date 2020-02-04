Kırıkkale'de 'Muhabbete Engel Yok' projesi devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 'Muhabbete Engel Yok' projesi devam ediyor - Son Dakika

Kırıkkale'de 'Muhabbete Engel Yok' projesi devam ediyor

6 saat önce

Kırıkkale'de bulunan engelli vatandaşların evlerinde ziyaret edildiği 'Muhabbete Engel Yok' projesi devam ediyor.

Kırıkkale'de 'Muhabbete Engel Yok' projesi devam ediyor, System.String[]

Kırıkkale'de bulunan engelli vatandaşların evlerinde ziyaret edildiği 'Muhabbete Engel Yok' projesi devam ediyor.


Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in himayelerinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Yahşihan Kaymakamlığı işbirliği ile 'Her Kapıda Yeni Bir Dünya Var' sloganı ile yola çıkılan proje kapsamında kaymakamlar ve il müdürleri, kent merkezi ve bağlı ilçelerde yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor. Birinci etabı Kasım 2019'da 2 bin hane ziyareti ile tamamlanan, 3 Aralık 2019 Engelliler Gününde ise ikinci etabına başlanılan proje ile hane ziyaretleri sayısı 2020/Şubat ayı itibariyle bin 500'e ulaştı.


"Daha fazla engellimize ulaşacağız"


'Muhabbete Engel Yok' projesi ile engellilerin ve yaşlıların toplum için öneminin bilincinde hareket ederek onların duygularına ve yaşadıkları zorluklara karşı gösterdikleri mücadeleye tüm il yöneticileri ve çalışanları ile farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, bu proje ile daha fazla engelli ve ailelerine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Efetürk "Bilindiği üzere engelli ve yaşlı hayatı oldukça zor ve hassastır. Engellilerimizin toplumsal yaşama aktif katılımlarının önündeki engelleri kaldırmak ve onların kamusal alanda görünürlüklerini artırmak hepimizin sorumluluğudur. Hala azımsanamayacak sayıda engellimiz, yaşlımız ve engelli çocuğa sahip olan ailelerimiz yasal ve toplumsal haklarından bir haber yaşamlarına devam etmektedirler. Valimizin himayelerinde başlatılan bu proje ile daha fazla engellimize ve ailelerimize ulaşmayı hedefleyerek hem topluma daha aktif katılmaları yönünde onlara rehberlik yapıyoruz hem de hakları konusunda bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyoruz. Kırıkkale'de 2020 yılı içerisinde tüm ilçelerimiz ve köylerimiz dahil olmak üzere 4 bin engelli ve yaşlı vatandaşımızı evlerinde ziyaret etmeyi planlıyoruz" dedi. - KIRIKKALE

Yunus Sezer, Kırıkkale, Yahşihan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:40 Kaynak: İHA
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