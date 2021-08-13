Kırıkkale'de muharrem ayı kapsamında muhabbet sofrası etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Kırıkkale'de Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılı ve muharrem ayı dolayısıyla muhabbet sofrası ve oruç açma programı gerçekleştirildi.

Vali Yunus Sezer, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, merkeze Bağlı Hasandede köyünde bulunan Hasandede Cami ve Türbesi yanında kurulan iftar sofrasına misafir oldu.

Vali Sezer ve beraberindekiler, programa katılan vatandaşların muharrem ayını tebrik etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ve dua edilen program, diğer etkinliklerin ardından sona erdi.