Kırıkkale'de MÜSİAD üyeleri bakkalların veresiye defterlerini satın aldı - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kırıkkale Şubesi üyeleri, dar gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla bazı bakkallardaki veresiye defterlerini satın aldı.

Şube Başkanı Mustafa Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, Kırıkkale'de bulunan bazı mahalle bakkallarından veresiye defterini satın alıp dar gelirli ailelerin borçlarını silerek "zimem defteri" uygulamasını başlattıklarını belirtti.

Osmanlı zamanında ramazan ayı gelince zenginlerin esnafları dolaşıp, borç defterinin bir kısmını veya tamamını satın aldığını anlatan Kaplan, "Osmanlı zenginleri, borçlarını ödeyemeyenlere yardımcı olurlardı. Veremeyenleri tespit edip borçlarını öderlerdi. Eğer borcunu ödeyemeyen bulamazlarsa borç defterini açıp rastgele bazılarının borçlarını öderlerdi." ifadelerini kullandı.

Osmanlı'dan kendilerine miras kalan ve önceki dönemlerden itibaren MÜSİAD tarafından uygulanan bu anlamlı geleneği Kırıkkale'de de yaşatmak istediklerini aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı nedeniyle, ne zengin kime yardım ettiğini ne de fakir kimin yardım ettiğini bilirdi. Zenginin mağrur olmadan vermesini, fakirin mahcup olmadan almasını sağlayan zimem defteri geleneğimiz asıl zenginliğin gönülde olduğunu çok güzel anlatıyor. Geleneğimiz ve medeniyetimizden aldığımız ilhamla, Türkiye ekonomik büyüme, toplumsal kalkınma, teknolojik ilerleme gibi meselelere kendi kimliği ve üslubu doğrultusunda daha iyi yerlerde olacak."