Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale'de tandırlık alanda çıkan ardından eve ve ağaçlara sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gürler Mahallesi 674. Sokak'ta Emine Tanyeli'ye ait müstakil evin tandır kısmında henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede rüzgarında etkisiyle 2 müstakil evin bahçesindeki çam ağaçlarına sıçradı.
Yaşlı kadını hemen evden çıkaran komşuları, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında tandırlık, iki müstakil evin çatısı ve çam ağaçları zarar gördü.
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