Kırıkkale'de narkotik polisinden 'sokak denetimi' - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de narkotik polisinden 'sokak denetimi' - Son Dakika

Kırıkkale'de narkotik polisinden 'sokak denetimi'

7 saat önce

Kırıkkale'de yeni yıl öncesi narkotik polisi öncülüğünde "sokak denetimleri" gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de narkotik polisinden 'sokak denetimi', System.String[]

Kırıkkale'de yeni yıl öncesi narkotik polisi öncülüğünde "sokak denetimleri" gerçekleştirildi.


Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde farklı birimlerinde destek verdiği il merkezinde "sokak denetimleri" gerçekleştirildi. Sokakta durdurulan şüpheli şahıslar ile kahvehanelerde ki şahısların kimlik kontrolleri ile üst aramaları yapıldı.


Vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde yılbaşını geçirmeleri için denetimlerin devam edileceği öğrenildi. - KIRIKKALE

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:12 Kaynak: İHA
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