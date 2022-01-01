Kırıkkale'de narkotik ve alkol denetimi - Son Dakika

KIRIKKALE'DE, yeni yıla girerken jandarma ekiplerince narkotik, polis ekiplerince ise alkol denetimi yapıldı.

Kırıkkale'de kolluk görevlileri yeni yıla vazife başında girdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale- Ankara karayolunda narkotik uygulaması gerçekleştirdi. Ekiplerin durdurduğu araçlarda narkotik köpeği Cesur ile arama yapıldı. Denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri ise alkol denetimi ile Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu gerçekleştirdi.