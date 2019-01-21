Kırıkkale'de "Ne Kadar Çok Bilirsek O Kadar Verimli Üretiriz" Toplantısı

Kırıkkale'de, "Kırıkkale İli Soğan-Nohut Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Hastalık ve Zararlılar ile Mücadele" ve "Bitki Koruma Ürünleri Uygulayıcı Eğitimi" konularında eğitim toplantısı düzenlendi.

Kırıkkale'de, "Kırıkkale İli Soğan-Nohut Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Hastalık ve Zararlılar ile Mücadele" ve "Bitki Koruma Ürünleri Uygulayıcı Eğitimi" konularında eğitim toplantısı düzenlendi.



Kırıkkale Tarım Orman ve İl Müdürlüğü tarafından Bitki ve bitkisel ürünlerde zararlı organizmaların teşhisi, kullanılacak bitki koruma ürünlerinin zirai mücadele teknik talimatları ve teknik tavsiyeler doğrultusunda uygulanması, yapılan uygulamaların kayıt altına alınarak bitki ve bitkisel ürünlerde gıda güvenilirliği açısından izlenebilirliğin sağlanması konularında yapılan eğitim çalışmasının ardından ildeki üreticilerin son yıllarda yoğun ilgi gösterdiği nohut ve soğan yetiştiriciliğinde zararlılar ile mücadele konularında da eğitim toplantısı yapıldı.



Toplantıya katılan ve çiftçilere hitaben bir konuşma yapan İl Müdürü Sırrı Yılmaz; bitkisel üretimde mümkün olan en düşük düzeyde kimyasal mücadele yapılması ile başlayan bir yolda çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Bu konuda çiftçilerin zararlı mücadelesini bilinçli şekilde yapmasının önemine vurgu yapan Yılmaz, tarladan sofraya kadar insan sağlığı için güvenli gıda üretmemiz gerektiğini söyledi.



Ayrıca nohut ve soğan yetiştiriciliğinin ilin iklim yapısına uygunluğunu dile getiren Yılmaz, "Çiftçilerimizin mevcut arazilerinden en etkin şekilde faydalanması, atıl tarım arazisi bırakılmaksızın ülke ekonomisine kazandırılması gerektiği konularında dikkat çekerek, ilimizde nohut yetiştiriciliğin artışı ile bu alanda önemli yol kat edildi" dedi. - KIRIKKALE

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