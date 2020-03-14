Kırıkkale'de 'Nitelikli Yağma' operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de 'Nitelikli Yağma' operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

Kırıkkale'de 'Nitelikli Yağma' operasyonu: 2 tutuklama

7 saat önce

Kırıkkale KOM polisince düzenlenen 'nitelikli yağma' operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kırıkkale'de 'Nitelikli Yağma' operasyonu: 2 tutuklama, System.String[]

Kırıkkale KOM polisince düzenlenen 'nitelikli yağma' operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, iş insanlarını tehdit ederek kazanç sağlayan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlatıldı. KOM polisince bir süredir yapılan teknik ve fiziki takip sonucun "nitelikli yağma" suçunu işledikleri öne sürülen H.İ. ve T.Ö. Kırıkkale'de, İ.K. ise Ankara'da gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız otomatik tabanca, 5 şarjör ve 277 mermi ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.İ. ve T.Ö. nöbetçi mahkemece tutuklandı, İ.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:58 Kaynak: İHA
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