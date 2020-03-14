Kırıkkale'de nitelikli yağma operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de nitelikli yağma operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de nitelikli yağma operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

6 saat önce

Kırıkkale'de düzenlenen nitelikli yağma operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kırıkkale'de nitelikli yağma operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı, System.String[]

Kırıkkale'de düzenlenen nitelikli yağma operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bazı iş insanlarını tehdit ederek kazanç sağlamak amacıyla "nitelikli yağma" suçunu işledikleri öne sürülen T.Ö. ve H.İ. Kırıkkale'de, İ.K. Ankara'da yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız otomatik tabanca, 5 şarjör, 277 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.Ö. ve H.İ. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İ.K. ise adli kontrol şartı ile salıverildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu

Son Dakika Haberleri
16:21 İdlibli çocukların lunapark eğlencesi
16:20 KKTC'de halk Korona virüse karşı alınan yasakları dinlemiyor
16:19 Diyarbakır anneleri koronovirüse karşı tedbir alıp eylemlerini sürdürüyor (2)
16:19 Yeni Cami dezenfekte edildi
16:18 Ukrayna'da ilk Korona virüsü vakasının görüldüğü bölge karantinaya alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 16:23:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale'de nitelikli yağma operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]