Kırıkkale'de oğlunu tüfekle yaralayan baba tutuklandı

Baba Yaşar A, Kırıkkale'de 3 Eylül 'de evinde tartıştığı oğlunu tüfekle ateş ederek yaralamıştı. Zanlı polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kırıkkale 'de tartıştığı oğlunu tüfekle yaralayan baba tutuklandı.

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