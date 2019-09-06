Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de oğlunu tüfekle yaralayan baba tutuklandı
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Kırıkkale'de oğlunu tüfekle yaralayan baba tutuklandı

1 saat önce

Kırıkkale'de tartıştığı oğlunu tüfekle yaralayan baba tutuklandı.

Kırıkkale'de oğlunu tüfekle yaralayan baba tutuklandı, System.String[]

Kırıkkale'de tartıştığı oğlunu tüfekle yaralayan baba tutuklandı.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinde tartıştığı oğlu Sinan A'yı (29) tüfekle yaralayan Yaşar A'nın (60) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Baba Yaşar A, Kırıkkale'de 3 Eylül'de evinde tartıştığı oğlunu tüfekle ateş ederek yaralamıştı. Zanlı polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Karşıyaka, Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:32 Kaynak: AA
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