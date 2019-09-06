Kırıkkale'de oğlunu tüfekle yaralayan baba tutuklandı
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Kırıkkale'de tartıştığı oğlunu tüfekle yaralayan baba tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:32 Kaynak: AA
Kırıkkale'de tartıştığı oğlunu tüfekle yaralayan baba tutuklandı.
Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinde tartıştığı oğlu Sinan A'yı (29) tüfekle yaralayan Yaşar A'nın (60) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Baba Yaşar A, Kırıkkale'de 3 Eylül'de evinde tartıştığı oğlunu tüfekle ateş ederek yaralamıştı. Zanlı polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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