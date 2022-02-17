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KIRIKKALE'DE ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE KAMYON ÇARPIŞTI: 7 ÇOCUK YARALI - Son Dakika

KIRIKKALE'DE ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE KAMYON ÇARPIŞTI: 7 ÇOCUK YARALI

17.02.2022 11:31

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde, kamyon ile okul servisi minibüsünün çarpıştığı kazada, 7 çocuk yaralandı.

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde, kamyon ile okul servisi minibüsünün çarpıştığı kazada, 7 çocuk yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Kırşehir yolu Keskin Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. T.K. yönetimindeki 46 ABY 750 plakalı kamyon ile R.O.'nun kullandığı 71 AAE 984 plakalı okul servisi minibüsü çarpıştı. Kazada, servisteki öğrencilerden İ.O., S.D., S.O., M.D., E.O., M.O. ve M.O. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 7 çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KIRIKKALE'DE ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE KAMYON ÇARPIŞTI: 7 ÇOCUK YARALI
KIRIKKALE'DE ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE KAMYON ÇARPIŞTI: 7 ÇOCUK YARALI
KIRIKKALE'DE ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE KAMYON ÇARPIŞTI: 7 ÇOCUK YARALI

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Organize Sanayi Bölgesi, Kırıkkale, Kırşehir, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE'DE ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE KAMYON ÇARPIŞTI: 7 ÇOCUK YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KIRIKKALE'DE ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE KAMYON ÇARPIŞTI: 7 ÇOCUK YARALI - Son Dakika
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