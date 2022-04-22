Kırıkkale'de öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları tornetle yarıştı - Son Dakika
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Kırıkkale'de öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları tornetle yarıştı

22.04.2022 18:05
Kırıkkale'de öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları tornetle yarıştı

Kırıkkale'de ilkokul 4. sınıf öğrencileri, öğretmenlerinin yardımıyla geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları tornetlerle yarıştı.

Kırıkkale'de ilkokul 4. sınıf öğrencileri, öğretmenlerinin yardımıyla geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları tornetlerle yarıştı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ahmet Duman İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Sınıf öğretmeni Fikri Arslan ve öğrenciler tarafından demir ve ahşap gibi geri dönüşüm malzemelerinden tornet yapıldı. Okul bahçesinde oluşturulan yarış pistinde, kız ve erkek takımları arasında yarış düzenlendi.

Yarışı tamamlamak için kıyasıya mücadele eden öğrencilere, pist dışındaki arkadaşları ise tezahüratta bulundu. Yarışmada dereceye öğrencilere madalya, kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, öğrencilere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şenlik yaşatmak istediklerini belirtti.

Bu yaş grubundaki çocuklara bilinçli tüketimi ve tasarrufu daha sağlıklı bir şekilde kavramalarını sağlamayı amaçladıklarını aktaran Telefoncu, "Öğrencilerin atık malzemeleri nasıl kullanmaları gerektiği ve nasıl değerlendirebilecekleri konusunda da eğlenceli, verimli ve güzel bir çalışma oldu. Bu sayede çevremizde bulunan ve işe yaramaz gibi görünen malzemeler aslında iyi düşünüldüğünde faydalı hale getirilebildiğini de öğrencilere uygulamalı göstermiş olduk." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Çelebi Rıfat Çalı da geçmişte çocukların eğlence ve oyun aracı olarak kullanılan tornetin günümüzde de çocukların kullanmaları için bu çalışmayı düşündüklerini dile getirdi.

Yarışmada dereceye giren 4. sınıf öğrencisi Yasin Karaca, tornetleri atık malzemelerden yaptıklarını ve yarışmanın çok eğlenceli geçtiğini ifade etti.

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milli eğitim bakanlığı, geri dönüşüm, Kırıkkale, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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