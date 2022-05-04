KIRIKKALE - Öğrenciler "Çocuk Tarım Akademisi" ile toprağa dokunuyor - Son Dakika
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KIRIKKALE - Öğrenciler "Çocuk Tarım Akademisi" ile toprağa dokunuyor

04.05.2022 12:10
KIRIKKALE - Öğrenciler "Çocuk Tarım Akademisi" ile toprağa dokunuyor

Kırıkkale'de öğrenciler, Kızılırmak kıyısında inşa edilen Obaköy eğlence ve dinlenme alanında oluşturulan "Çocuk Tarım Akademisi"nde eğitim alıyor.

Kırıkkale'de öğrenciler, Kızılırmak kıyısında inşa edilen Obaköy eğlence ve dinlenme alanında oluşturulan "Çocuk Tarım Akademisi"nde eğitim alıyor.

Program dahilinde Çocuk Tarım Akademisine getirilen ilkokul öğrencilerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince eğitim verilerek, alanda bulunan eski tarım aletleri tanıtılıyor, bitkilerin ekimi ve bakımı uygulamalı gösteriliyor.

Akademi ile öğrencilerin tarımı eğlenerek öğrenmesinin yanı sıra doğayla kaynaşması, çevre bilinçlerinin oluşması, teknolojinin zararlarından korunması, tükettikleri gıdaların hangi aşamalardan geçtiğini ve nasıl üretildiğini görmesi de amaçlanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, AA muhabirine, öğrencilerin tarımsal üretime ve gıda güvenliğine ilgilerini artırmak, geleceğin tarımcılarını yetiştirmek amacıyla bir alan oluşturduklarını söyledi.

Akademiye gelen öğrencilere ilk olarak eğitim sınıfında teorik bilgiler verildiğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Daha sonra serada bitki yetiştiriciliği konusu uygulamalı öğretiliyor. Sonrasında her okul için oluşturduğumuz üretim kasalarında mevsime göre tohum ekiyor ya da fide dikiyorlar. Yine çocuklar burada fidan dikebiliyor. Öğrencilerimiz ektikleri ve diktikleri bitkileri takip ederek, ürünün hasadını yapabiliyor. Çocuklarımızın eğlenerek tarımı öğrenmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz saat 10.00 gibi buraya geliyor ve her sınıf 3 saate yakın burada kalıyor. Çocuklarımız hem konvansiyonel hem de organik üretimle ilgili bilgilendiriliyor. Yılda 1000 öğrenciyi burada misafir ediyoruz."

Sınıf öğretmeni Faruk Salar da "Çocuklarımızı toprakla buluşturmak, toprakla ilgilenmelerini sağlamak amacıyla buradayız. Çocuklara tohum ve fidelerle ilgili bilgi verdik. Kendilerini fide ve tohum dikimi, ekimi konusunda bilgilendirdik. Çocukların toprağa ilgileri var. Çocuklar genellikle kent yaşamında toprakla buluşamadan büyüyor. Onun için toprağı seviyorlar. Böyle bir ortamı sağladıkları için Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

İkinci sınıf öğrencisi Rüzgar Ammar Kütükoğlu da fide dikip tohum ektiklerini, güzel aktiviteler yaptıklarını dile getirdi.

KIRIKKALE - Öğrenciler Çocuk Tarım Akademisi ile toprağa dokunuyor
KIRIKKALE - Öğrenciler Çocuk Tarım Akademisi ile toprağa dokunuyor
KIRIKKALE - Öğrenciler Çocuk Tarım Akademisi ile toprağa dokunuyor
KIRIKKALE - Öğrenciler Çocuk Tarım Akademisi ile toprağa dokunuyor
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Kaynak: AA

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