Kırıkkale'de öğrenciler, temsili belediye başkanı oldu - Son Dakika

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuklarını öğrencilere devretti.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye başkanlığı görevini devralan Şehit Aydın Çopur İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Raşit Yavuz, özellikle okul çıkışlarında trafikte daha dikkatli olunması konusunda zabıta müdürüne talimat verdi.

Çocukların ruhsal ve bedensel açıdan gelişimlerini sağlamaları için mahallelere yapılabilecek spor tesisleri hakkında da bilgi alan Yavuz, okulların bahçelerine de oyun alanları oluşturulmasını istedi.

Başkan Saygılı da geleceğin teminatı çocuklara makamı devir etmenin kendisi için de mutluluk verici olduğunu belirterek, tüm çocukların bayramını kutladı.

Yahşihan'da çocuklar makam aracıyla evinden alındı

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da etkinlikler kapsamında makam aracıyla evlerinden alınan Şehit Osman Yıldırım İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Elif İdil Başyiğit ve Mehmet Uzelli İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Nisa Nezgitli'ye makam koltuğunu bıraktı.

Temsili belediye başkanları, bazı konularda birim müdürlerine talimatlar vererek, belediye çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini belirtti

Türkyılmaz, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.