Kırıkkale'de öğrenciler trafik kurallarını pedallı arabalarla deneyimleyip öğrendi - Son Dakika
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Kırıkkale'de öğrenciler trafik kurallarını pedallı arabalarla deneyimleyip öğrendi

27.04.2022 13:49
Kırıkkale'de öğrenciler trafik kurallarını pedallı arabalarla deneyimleyip öğrendi

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince öğrencilere, mobil trafik eğitim tırı ve pedallı arabalarla trafik güvenliği anlatıldı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince öğrencilere, mobil trafik eğitim tırı ve pedallı arabalarla trafik güvenliği anlatıldı.

İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan eğitim tırında öğrenciler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

Öğrenciler, Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda verilen teorik bilgilerin ardından meydanda kurulan parkurda öğrendiklerini uygulama imkanı buldu.

Pedallı arabalara bindirilen öğrenciler, jandarma personeli gözetiminde emniyet kemeri, trafik ışıkları, trafik uyarı levhaları ve yaya geçidi konusunda uygulamalı eğitim aldı.

Şehit Mustafa Nohut Anaokulu öğretmeni Sevcan Altıntaş, gazetecilere, öğrencilerle jandarma ekiplerinin düzenlediği trafik eğitimine katıldıklarını söyledi.

Altıntaş, "Özellikle çocuklar için uygulamalı eğitim çok önemli. Anaokulu öğrencilerinin bu çalışmaları uygulamalı öğrenmeleri onlarda daha kalıcı bilgi sağlamakta." diye konuştu.

Anaokulu öğrencisi Bilge Boyraz da jandarma abilerinin bugün kendilerine trafik kurallarını öğrettiğini belirtti.

Etkinlik kapsamında meydanda emniyet kemeri simülasyon aracında da öğrenci ve vatandaşlar yavaşlatılmış araç içerisinde trafik kazası anında yaşananlara tanıklık etti.

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milli eğitim bakanlığı, Cumhuriyet Meydanı, Kırıkkale, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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