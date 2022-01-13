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KIRIKKALE - Öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi - Son Dakika

KIRIKKALE - Öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi

13.01.2022 12:33

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamında hazırlanan Emniyet Genel Müdürlüğü "Mobil Trafik Eğitim Tırı", Kırıkkale'ye geldi.

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamında hazırlanan Emniyet Genel Müdürlüğü "Mobil Trafik Eğitim Tırı", Kırıkkale'ye geldi.

Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda konuşlanan tırda mobil sınıfta ilkokul öğrencileri polislerden trafik eğitimi aldı. Öğrenciler daha sonra özel hazırlanan alanda akülü araç kullandı.

Yaptıkları hatalar konusunda polisler tarafından uyarılan öğrencilere, trafikte karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlar da anlatıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut da öğrencilere kırmızı düdük dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Yasin Bağrıaçık, "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nın İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalan protokol kapsamında hazırlandığını, çocuklarda trafik bilincini artırmak için şehir şehir gezdiğini belirtti.

Tırda çocuklara 20 dakikalık teorik, ardından da parkurda pratik eğitim verildiğini aktaran Bağrıaçık, şu ana kadar 500 öğrencinin eğitimden yararlandığını ifade etti.

KIRIKKALE - Öğrencilere Mobil Trafik Eğitim Tırı nda eğitim verildi
KIRIKKALE - Öğrencilere Mobil Trafik Eğitim Tırı nda eğitim verildi
KIRIKKALE - Öğrencilere Mobil Trafik Eğitim Tırı nda eğitim verildi

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet, Kırıkkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - Öğrencilere 'Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda eğitim verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: KIRIKKALE - Öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi - Son Dakika
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