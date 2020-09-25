Kırıkkale'de öğrencilerin eğitim ihtiyaçları karşılanıyor - Son Dakika

Kırıkkale'de öğrencilerin eğitim ihtiyaçları karşılanıyor

Kırıkkale'de öğrencilerin eğitim ihtiyaçları karşılanıyor Vali Sezer, ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye etti Kırıkkale'de, "Uzaktan da Olsa Eğitime Engel Yok" projesi kapsamında evlerinde Eğitim Bilişim Ağı üzerinden uzaktan erişim ile eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçları karşılanıyor.

Kırıkkale'de öğrencilerin eğitim ihtiyaçları karşılanıyor

Vali Sezer, ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye etti

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, "Uzaktan da Olsa Eğitime Engel Yok" projesi kapsamında evlerinde Eğitim Bilişim Ağı üzerinden uzaktan erişim ile eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçları karşılanıyor.

Kırıkkale Valiliği tarafından başlatılan "Uzaktan da Olsa Eğitime Engel Yok" projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, evde uzaktan erişim ile eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçları karşılanıyor. Kent merkezindeki Etiler Mahallesinde ikamet eden Dinç ailesinin evine konuk olan Vali Yunus Sezer, 8. sınıf öğrencisi Öznur Dinç'e tablet hediye etti.

"Uzak da Olsa Eğitime Engel Yok" projesi kapsamında pandemi nedeniyle uzaktan eğitime katılıp problem yaşayan çocukları ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Vali Sezer, bu süreçte İl Milli Eğitim Müdürlüğüm koordinesinde bir proje yürüttüklerini söyledi.

"Çocukların problemlerini bizzat sahada gideriyoruz"

Çocukların hiçbir şekilde eğitimden geri kalmamaları gerektiğini ifade eden Vali Sezer, şunları kaydetti:

"İlçelerde kaymakamlarımız aynı şekilde bu projeyi İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizde ve diğer kurumlarla beraber devam ediyorlar. Buradaki amacımız çocuklarımızı hiçbir şekilde eğitimden geri kalmaması ve yaşadıkları problemler varsa bunu bizzat sahada gidermektir. Bu kapsamda hem belediyelerimiz hem sivil toplum kuruluşlarımız yoğun bir şekilde hayırseverlerimiz destek veriyorlar. Çocuklarımızın tablet ve bazı materyaller konusunda sıkıntıları varsa bunları biz gidermeye çalışıyoruz."

"Hiç birinin mağdur olmasını istemiyoruz"

Kırıkkale'de 30'un üzerinde EBA noktası oluşturulduğunu anlatan Vali Sezer, "Bu EBA noktalarında da yine öğrencilerimize eğitim noktasında hizmet veriliyor. Diğer taraftan köylerimizde internet sıkıntısı varsa da onlarla ilgili olarak da kaymakamlarımızla toplantı yaptık. Orada da köy okullarında belli alanlar oluşturarak çocuklarımızın hiç birinin mağdur olmasını istemiyoruz" dedi.

"Devletimiz güçlü milletimiz güçlü"

Vali Sezer, "Danışma hattımız var. Danışma hattımız 24 saat hizmet verecek şekilde aktif. Sınıf öğretmenlerimiz kendi öğrencilerini tarıyorlar. ve bu noktada sıkıntı yaşayan çocuklarımızı tespit edip bunların sorunlarını gideriyoruz. Gönüllerimiz bir olsun diyoruz. Gönüllerimiz bir olduktan sonra devletimiz güçlü milletimiz güçlü her türlü sıkıntıyı geride bırakırız" ifadesini kullandı.

Kırıkkale'de öğrencilerin eğitim ihtiyaçları karşılanıyor

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Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de öğrencilerin eğitim ihtiyaçları karşılanıyor - Son Dakika

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