Kırıkkale'de öğrencinin hayvanlar için mama talebini belediye karşıladı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Kırıkkale'de öğrencinin hayvanlar için mama talebini belediye karşıladı - Son Dakika

Kırıkkale'de öğrencinin hayvanlar için mama talebini belediye karşıladı

6 saat önce

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilkokul öğrencisi Sernaz Melek Kalabak'ın talebi üzerine sokak hayvanlarını beslemeleri için öğrencilere mama dağıttı.

Kırıkkale'de öğrencinin hayvanlar için mama talebini belediye karşıladı, System.String[]

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilkokul öğrencisi Sernaz Melek Kalabak'ın talebi üzerine sokak hayvanlarını beslemeleri için öğrencilere mama dağıttı.

TOKİ Şehit Piyade Onbaşı Murat Sıtkı İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Kalabak, ailesinin yardımıyla Yahşihan Belediyesi WhatsApp ihbar hattından sokak hayvanları için mama talebinde bulundu.

Öğrencinin talebine kayıtsız kalmayan Başkan Türkyılmaz, okulu ziyaret ederek öğrencilere sokak hayvanlarına vermeleri için kedi ve köpek maması dağıttı.

Türkyılmaz, "Öğrenciler, sokak hayvanlarına hem su hem de yemek verecekler. İlçemizde mutlu çocuklar, mutlu hayvanlar var diyeceğiz. Bugün yeni yıl hediyelerimizi çocuklarımızla sokak hayvanlarına bağışladık. Tüm Türkiye'den de bu duyarlılığı bekliyoruz." diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Zekiye Uzanmaz da sokak hayvanlarını sevdiklerini belirterek, desteklerinden dolayı Türkyılmaz'a teşekkür etti.

Osman Türkyılmaz, Kırıkkale, Yahşihan, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:18 Kaynak: AA
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