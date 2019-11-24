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Kırıkkale'de Öğretmenler Günü kutlandı

6 saat önce

Kırıkkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kırıkkale'de Öğretmenler Günü kutlandı, System.String[]

Kırıkkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.


24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Demokrasi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde devam eden kutlamalar, resim sergisinin açılışıyla devam etti. Aday öğretmenlerin yemin ettiği program, "İnsan Biriktirmek" adlı tiyatro oyunu ile son buldu.


Öğretmenlerin gününü kutlayan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şehit öğretmenler başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş bütün öğretmenleri rahmetle ve saygıyla andı. - KIRIKKALE

Cumhuriyet Meydanı, Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:52 Kaynak: İHA
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