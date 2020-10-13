Kırıkkale'de öğretmenler orman yangınlarına dikkati çekmek için fidan dikti - Son Dakika

Kırıkkale'de öğretmenler, orman yangınlarına dikkati çekmek amacıyla okul bahçelerinde fidanları toprakla buluşturdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Hatay'daki orman yangınına dikkati çekmek amacıyla öğretmenlerin fidan dikmesini istemesi üzerine Kırıkkale'de Mehmet Işıtan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Bakan Ziya Selçuk'un talimatıyla ildeki 236 okulda fidan dikim etkinliğinin düzenlendiğini söyledi.

Ağaca ve yeşile uzanan elleri lanetlediklerini ifade eden Tüfekçi, "Orada birçok canlı kül oldu, ciğerlerimiz yandı. Okullarımızın tamamında fidan dikimi gerçekleştirdik. Geçen yıl başlattığımız fidan dikimi projemiz kapsamında Orman İşletme Müdürlüğü ile 50 fidan dikimini gerçekleştirmiştik. Eğitim ve öğretim yılının da hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Etkinliğe, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve öğretmenler katıldı.