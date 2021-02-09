Kırıkkale'de okul çatısında mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri, çocuğu itfaiye merdiveni ile bulunduğu yerden kurtardı.

Topunu almak için bahçedeki bir ağaçtan faydalanarak çatıya çıkan çocuk, tekrar inemeyince mahsur kaldı.

Gürler Şehit Mustafa Sağlam İlkokulu bahçesinde oyun oynayan bir çocuğun topu okulun çatısına kaçtı.

Kırıkkale 'de topunu almak için çıktığı çatıda mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri indirdi.

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