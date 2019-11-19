Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de okul ve camiler dezenfekte ediliyor
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Kırıkkale'de okul ve camiler dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, salgın hastalıklara karşı okul ve camileri dezenfekte ediyor.

Kırıkkale'de okul ve camiler dezenfekte ediliyor, System.String[]

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, salgın hastalıklara karşı okul ve camileri dezenfekte ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, dezenfekte çalışmasıyla öğrencilerin ve vatandaşların sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri ve ibadet edebilmelerinin amaçlandığı belirtildi.

Her yıl periyodik gerçekleştirilen çalışma kapsamında şehir merkezinde bulunan okulların tuvaletlerinde, kantin bölgelerinde ve sınıflarda, camilerde, tuvalet ve abdest alma yerlerinde ilaçlama yapıldığı aktarılan açıklamada, ilaçlamada kullanılan dezenfektanların virüs ve bakteri üzerinde etkili olduğu, insan sağlığına zarar vermediği vurgulandı.

Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:20 Kaynak: AA
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