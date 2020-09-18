Kırıkkale'de okullar yüz yüze eğitime hazır - Son Dakika

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, kentte okulların ve öğretmenlerin 21 Eylül'de anaokulları ve 1. sınıf öğrencileri için başlayacak yüz yüze eğitime hazır olduğunu söyledi.

Tüfekçi ve beraberindekiler, anaokulları ve ilkokulları ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

İdareciler ve öğretmenlerle görüşen Tüfekçi, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına azami dikkatle hazırlıklarını tamamlayan anaokulları ve ilkokulların eğitim öğretime hazır olduğunu dile getirdi.

Tüfekçi, ilk kez uygulanacak seyreltilmiş yüz yüze eğitimin hayırlı olmasını diledi.