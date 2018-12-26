Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Okullara Kar Tatili

Kırıkkale'de Okullara Kar Tatili

1 saat önce

Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kırıkkale'de Okullara Kar Tatili, System.String[]
Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:45 Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel
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