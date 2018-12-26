Kırıkkale'de Okullara Kar Tatili
1 saat önce
Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Kırıkkale
'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:45 Kaynak: AA
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