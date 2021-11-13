Kırıkkale'de okullardan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de okullardan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son günlerde gece saatlerinde il merkezindeki 5 okuldan 3 bin 70 lira çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen zanlı E.G'yi kent merkezinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.