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Kırıkkale'de okullardan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de okullardan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

13.11.2021 13:03
Kırıkkale'de okullardan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de okullardan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'de okullardan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son günlerde gece saatlerinde il merkezindeki 5 okuldan 3 bin 70 lira çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen zanlı E.G'yi kent merkezinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de okullardan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de okullardan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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