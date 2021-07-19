Kırıkkale'de olaylı gece: Cadde ortasında 2 kişi tabancayla yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'de cadde ortasında akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi tabancayla yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kırıkkale'de Tepebaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba oldukları belirtilen D.E., E.B., E.E. (40) ve N.E. (27) cadde ortasında tartışma yaşadı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda, E.E. (40) ile N.E. (27) cadde ortasında tabancayla yaralandı. 2 şüpheli şahıs ise lüks bir ciple olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve bekçi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan E.E. (40) ile N.E. (27), ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, alanda yaptığı araştırmada 15 adet boş kovan tespit etti. Polis ekipler, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - KIRIKKALE