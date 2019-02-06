Kırıkkale'de "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Eylemi

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından bugün 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan eylem, Kırıkkale'de de yapıldı.

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından bugün 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan eylem, Kırıkkale'de de yapıldı.



Türkiye genelinde olduğu gibi Kırıkkale'de bugün 12.00 -13.30 saatleri arasında yaya ve okul geçitlerinde farkındalık etkinliği düzenlendi. Yeni düzenlemenin vatandaşlara duyurulması, bu konuda farkındalığın arttırılması amacıyla Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, idari amirler, trafik polisleri ve trafikte görevli öğrenciler tarafından Hürriyet Caddesi'ndeki yaya geçidinde sürücülere broşür dağıtıldı.



Yayalara öncelik verilmesi hususunda da bilgilendirme yapan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Dikkat çekmek için bir duyarlılık oluşturmak için bugün sahalardayız. Yanımızda çocuklarımız var, belediye başkanımız var, emniyetimiz, jandarmamız ve bütün bizim emniyet personelimizin yarısı sahalarda bu duyarlılığı belirtmek üzere. Malumunuz 2018 yılında kanun değişikliği oldu. Bundan sonra yaya işaretleri olan yerlerde hemen araçların durması gerekiyor. Önceliği yayalarımıza vermesi gerekiyor. Neden? Bizim trafik kazalarımızın yüzde 20'si bu yaya çarpma üzerine meydana gelen kazalar. Yine biz hep birlikte 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' diyoruz. Bütün vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı olmaya Kırıkkale olarak davet ediyoruz" diye konuştu.



Sürücü Pınar Pehlivanlı, "Zaten ben bu uygulamaya önceden beri dikkat ediyordum. Bugün sabah haberlerinde de izledim. Burada da uygulamayı görünce hoşuma gitti güzel bir şey. Biz yağmurlu günde arabanın içinde oluyoruz. Yayalar dışarıda. Yani bizim beklememiz daha uygun" ifadelerini kullandı.



Trafikte görevli öğrenci Livanur Arslan ise, "Bugün araçları durdurdum. Yayalara yol verdim. Böyle yapacağım. Böyle durduracağım" diye konuştu. - KIRIKKALE

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