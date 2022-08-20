KIRIKKALE'de, orman yangınları nedeniyle girişi yasaklanan bölgelerde, gözetleme kulelerindeki personelin yanı sıra havadan dronla da denetimler yapıldı. Türkiye 'de yaz aylarında artan orman yangınları nedeniyle Kırıkkale 'de 30 Eylül 'e kadar ormanlara girişler yasaklandı. Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde İl Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri denetimlerini artırdı. Olası yangınlara karşı gözetleme kulelerindeki personelin yanı sıra havadan da denetimler yapıldı.

Kaynak: DHA

Kırıkkale, Türkiye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de ormanlarında dronlu denetim - Son Dakika

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