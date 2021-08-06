Kırıkkale'de ormanlarda dronlu denetim - Son Dakika

KIRIKKALE'de girişlerin yasaklandığı ormanlarda, yangınlara karşı gözetleme kulelerindeki personelin yanı sıra havadan da dronla denetimler yapılıyor.

Türkiye'nin farklı illerinde çıkan, bazı illerde de devam eden orman yangınları sonrası Kırıkkale'de ormanlık alanlara girişler 1 ay yasaklandı. Vali Yunus Sezer'in talimatıyla yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde İl Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri denetimlerini artırdı. Olası yangınlara karşı gözetleme kulelerindeki personelin yanı sıra havadan da denetimler yapılıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dronlarla havadan denetim yaparak kontrollerini sürdürüyor.