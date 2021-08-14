Kırıkkale'de Orta Ölçekli Sanayi Sitesi yapım protokolü imzalandı - Son Dakika

Kırıkkale Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'de tedarikçi firmalara yönelik oluşturulacak hizmet destek alanlarında yapılacak Orta Ölçekli Sanayi Sitesi'nin yapım protokolü imzalandı.

Kırıkkale Silah OSB ile MÜSİAD-Toplu Sanayi İnşaatı Anonim Şirketi (TOSİ A.Ş) arasında imzalanan projenin sunumunu gerçekleştiren TOSİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Dede, orta ölçekli sanayi siteleri kurma amacının üretim alanları ve imkanları kısıtlı olan küçük sanayi sitesi üreticilerinin organize sanayi bölgelerine rahat geçiş sağlamak olduğunu belirtti.

Vali Yunus Sezer ise "İlimizin sanayi potansiyelinin gelişimine, istihdama büyük katkı sağlayacak bu projeyle, küçük ve orta ölçekli firmalar ile ana firmaların tedarikçileri bu alanda faaliyet gösterebilecektir" dedi.

Sunum ve konuşmaların ardından Orta Ölçekli Sanayi Sitesi yapım protokolü; Kırıkkale OSB Yönetim Kurulu adına Vali Yunus Sezer, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı; MÜSİAD- Toplu Sanayi İnşaatı A.Ş. Yönetim Kurulu adına ise Başkan Oktay Dede ve Başkan Yardımcısı Ahmet Şekerli tarafından imzalandı. - KIRIKKALE