Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Örtü Altı Yetiştiriciliği Çalışmaları

Kırıkkale'de Örtü Altı Yetiştiriciliği Çalışmaları

49 dakika önce

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, merkeze bağlı Hasandede köyünde örtü altı yetiştiriciliği yapan çiftçiye ait serada incelemelerde bulundu.

Kırıkkale'de Örtü Altı Yetiştiriciliği Çalışmaları, System.String[]
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, merkeze bağlı Hasandede köyünde örtü altı yetiştiriciliği yapan çiftçiye ait serada incelemelerde bulundu.

Çiftçi Hasan Karakaş'a ait 2 bin 100 metrekare alandaki serada incelemede bulunan Sezer, fide dikti.

Sezer, bu sene 50 yeni sera kurarak bu alanda eksiklerini gidermek için atılım yapacaklarını ve çiftçileri teşvik edeceklerini belirterek, Kırıkkale'nin tarım yönünden çok avantajlı bir konumda olduğunu söyledi.

Tarımı her yönüyle ikame etme ve destekleme mecburiyetinde olduklarını ifade eden Sezer, çiftçi Karakaş'a hayırlı kazançlar diledi.

Vali Sezer'e incelemelerinde Vali Yardımcısı Sait Özkılınç ile Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:49 Kaynak: AA
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