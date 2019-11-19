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Kırıkkale'de oryantiring yarışmaları

6 saat önce

Kulüplerarası İl Birinciliği Oryantiring Yarışmaları 15 takımın katılımıyla Kırıkkale'de yapıldı.

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Kulüplerarası İl Birinciliği Oryantiring Yarışmaları 15 takımın katılımıyla Kırıkkale'de yapıldı.

Bahşılı ilçesi Celal Bayar Parkı'nda gerçekleştirilen yarışmalara, 18 kategoride 15 kulüpten toplam 300 sporcu katıldı.

Oryantiring Federasyonu İl Temsilcisi İsmail Yahşi, etkinliğe katılan öğretmenlerin uygulama eğitiminden sonra alacakları belgeyle okullarında oryantiring sporcuları yetiştireceklerine inandığını söyledi.

Oryantiringin harita üzerindeki işaretli noktaları bularak en kısa sürede yarışmayı tamamlamayı esas alan bir spor olduğunu belirten Yahşi, sporun sağlık için yapıldığını ve sağlığını seven herkesi spora davet ettiğini dile getirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Adnan Vural da son zamanlarda spor adına çok güzel gelişmeler yaşandığını ifade ederek, bu gelişmeleri gördükçe memnun olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren sporculara ödül verildi.

Kırıkkale, Bahşılı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:36 Kaynak: AA
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