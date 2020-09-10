Kırıkkale'de otelde taciz iddiasına soruşturma - Son Dakika

Kırıkkale'de bir oteldeki taciz iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, K.K. adlı kadının, kaldığı otel odasına tanımadığı bir kişinin girmesi olayı ile ilgili aynı gece tespit edilen şüpheli ile bir otel görevlisi hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "K.K'nın sosyal medya platformlarından paylaştığı diğer iddialarla ilgili de gerekli idari inceleme valiliğimizce başlatılmıştır. K.K'ye geçmiş olsun dileklerimizle birlikte gerekli tüm işlemlerin hassasiyetle yerine getirilmekte olduğunun bilinmesi kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi.