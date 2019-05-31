Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de otobüs şoförleri kontak kapattı
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Kırıkkale'de otobüs şoförleri kontak kapattı

52 dakika önce

Ankara arasında yolcu taşıyan otobüs firması şoförleri, terminal giriş-çıkış ücretlerine zam yapılmasına tepki göstermek için kontak kapattı.

Kırıkkale'de otobüs şoförleri kontak kapattı, System.String[]
KIRIKKALE- Ankara arasında yolcu taşıyan otobüs firması şoförleri, terminal giriş-çıkış ücretlerine zam yapılmasına tepki göstermek için kontak kapattı.
Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Terminali Müdürlüğü, iddiaya göre, otobüslerin otogardan çıkış ücretini 25 liradan 35 liraya yükseltti. Kırıkkale-Ankara seferini yapan otobüs firmaları, ücret zammını protesto etmek için seferlerini iptal etti.  Sabah otogara gelen yolcular, otobüslerin hareket etmeyeceğini öğrenince yetkililere tepki gösterdi. Bunun üzerine terminale çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu da terminale gelerek yetkililerden durum hakkında bilgi aldı. Başkan Yardımcısı Danacı, sadece Kırıkkale'den Ankara'ya gidecek otobüslerin çıkış ücretlerine zam yapıldığını belirterek, yaşanan mağduriyetin bir an önce giderileceğini söyledi.


- Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:38 Kaynak: DHA
Ankara, Kırıkkale, Güncel
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