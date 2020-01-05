Kırıkkale'de otomobil 80 metreden uçuruma düştü 1 ölü - Son Dakika
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Kırıkkale'de otomobil 80 metreden uçuruma düştü 1 ölü

6 saat önce

Kırıkkale'de otomobil 80 metreden uçuruma düştü 1 ölüKIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 80 metreden uçuruma yuvarlandı.

Kırıkkale'de otomobil 80 metreden uçuruma düştü 1 ölü

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 80 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Kayseri yolu Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağı yakınlarında meydana geldi. Fatih Ü. yönetimindeki 43 EA 456 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine, yol kenarındaki uçuruma sürüklendi. Bariyerleri aşan otomobil, takla atarak yaklaşık 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Taklalar atan otomobilin sürücü Fatih Ü. kazada otomobilden fırladı, araç ise hurdaya döndü. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Fatih Ü.'nün hayatını kaybettiği tespit edildi. Fatih Ü.'nün cansız bedeni, polis ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil ise vinç yardımıyla uçurumdan çıkartıldı.

Kırıkkale'de otomobil 80 metreden uçuruma düştü 1 ölü

Kırıkkale, Keskin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:19 Kaynak: DHA
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