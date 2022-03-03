KIRIKKALE'DE OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI: 2 YARALI - Son Dakika

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkıp karşı yönün bariyerine çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Kayseri yolu Hasandede köyü yakınında meydana geldi. İsmail Erkoç (66) yönetimindeki 71 DU 912 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü geçip karşı yönün bariyerine çarptı. Sürücü İsmail Erkoç ile beraberindeki eşi Güllü Erkoç (64) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.