Kırıkkale'de Otomobil Bariyerlere Çarptı: 3 Yaralı
1 saat önce
Kırıkkale'de otomobilin bariyerle çarpması sonucu biri ağır, 3 kişi yaralandı.
Kırıkkale
'de otomobilin bariyerle çarpması sonucu biri ağır, 3 kişi yaralandı.
Demir Şimşek idaresindeki 06 BEP 303 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara
kara yolu Irmak köyü virajlarında yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda, refüjdeki bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Nazan Yıldırım ve Tayfur Şimşek yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tayfur Şimşek'in, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, aracın yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:04 Kaynak: AA
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