Kırıkkale'de otomobil bisiklete çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

KIRIKKALE'de, bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarpmamak için kaldırıma çarpan otomobil devrildi. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi ve bisikleti kullanan çocuk yaralandı.

Kaza, aksam saatlerinde kent merkezinde meydana geldi. Davut A. (48) idaresindeki 06 VDN 59 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyir halindeyken, Salih T.'nin (9) kullandığı bisiklet aniden önüne çıktı. Otomobil sürücüsü, bisikletli çocuğa çarpamamak için direksiyonunu kaldırıma doğru çevirince hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çarpıp savrulan otomobil, bisikletli çocuğa çarptıktan sonra devrildi. Kazada, otomobil sürücü Davut A., Çelebi I. ile bisiklet sürücüsü Salih T. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.