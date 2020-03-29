Kırıkkale'de otomobil dereye düştü: 2 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de otomobil dereye düştü: 2 yaralı
6 saat önce
Kırıkkale'de dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sezer Güven'in kullandığı 06 BGF 205 plakalı otomobil, Yuva Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çoruh Özü Deresine düştü.
Kazada sürücü ile araçta bulunan bir yolcu yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Dereye düşen otomobil, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 07:28 Kaynak: AA
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