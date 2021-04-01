Kırıkkale'de otomobil devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu araçtaki 2 kişi yaralandı.
Ender Ö. idaresindeki 58 ABE 050 plakalı otomobil, Kırıkkale- Samsun kara yolu Etiler Mahallesi mevkisinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Çevre Altı Caddesi'ne devrildi.
Kazada sürücü Ender Ö. ile araçta bulunan Cansel U. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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