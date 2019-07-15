Kırıkkale'de otomobil devrildi: 4 yaralı
1 saat önce
Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kırıkkale Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:45 Kaynak: İHA
'de otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale'de Alparslan Türkeş
Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan A. idaresindeki 09 UB 848 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak devrildi. Kazada, sürücü Ayhan A. ile otomobilde bulunan B. A, E. A. ve S. Ş. yaralandı. Kazada otomobilde sıkışan yaralılar, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye
ekiplerinin yardımı ile devrilen araçtan çıkarıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
(Hasan Ay/İHA)
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