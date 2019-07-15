Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de otomobil devrildi: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kırıkkale'de otomobil devrildi: 4 yaralı

1 saat önce

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobil devrildi: 4 yaralı, System.String[]
Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan A. idaresindeki 09 UB 848 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak devrildi. Kazada, sürücü Ayhan A. ile otomobilde bulunan B. A, E. A. ve S. Ş. yaralandı. Kazada otomobilde sıkışan yaralılar, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yardımı ile devrilen araçtan çıkarıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
(Hasan Ay/İHA)
Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce böyle savruldu Otomobilin çarptığı yaşı adam metrelerce böyle savruldu 3 ay önce evlenen sözleşmeli er kazada öldü Erdoğan'dan milletvekillerine "yeni parti" talimatı: Konuşmayın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 12:20:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de otomobil devrildi: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]