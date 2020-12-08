Kırıkkale'de otomobil devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de otomobil devrildi: 4 yaralı
08.12.2020 15:47
KIRIKKALE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrilip, ters döndü.
KIRIKKALE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrilip, ters döndü. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Kayseri kara yolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Tayfun Dursun yönetimindeki 40 AAP 846 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilip, ters döndü. Kazada, sürücü ile yanında bulunan Zeynep, Bahattin ve Tokay Dursun yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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