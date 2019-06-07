Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de otomobil devrildi: 5 yaralı
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Kırıkkale'de otomobil devrildi: 5 yaralı

27 dakika önce

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobil devrildi: 5 yaralı, System.String[]
Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Zekiye Daloğlu idaresindeki 34 GA 742 plakalı otomobil Kırıkkale- Kayseri kara yolu Şekerpınarı mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Derkan ve Ömer Ege Daloğlu, Mercan ve Fatih Dağ yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırdı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:19 Kaynak: AA
Kayseri, Kırıkkale, Güncel
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