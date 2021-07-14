Kırıkkale'de otomobil ile cip çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Kazada, sürücüler ile Derya Ata (39), Kadriye Akbulut (55), Nafize Çelik (68), Egehan (11) ve Özge Berra İşman (5) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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