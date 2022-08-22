Kırıkkale'de otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

22.08.2022 12:38
Kırıkkale'de otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

H.G. idaresindeki 71 EF 569 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda sürücüsü öğrenilemeyen plakasız motosikletle çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada motosikletteki M.K. ve R.V. yaralandı.

Yaralılar ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı 22 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 22 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
Kaynak: AA

Alparslan Türkeş Bulvarı, Münir Karaloğlu, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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