Kırıkkale'de otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
H.G. idaresindeki 71 EF 569 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda sürücüsü öğrenilemeyen plakasız motosikletle çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada motosikletteki M.K. ve R.V. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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